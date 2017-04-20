Кабмин и Минэнерго не заплатили судебный сбор в деле о Юзовской площади

Чиновники не нашли 500 грн для апелляции.

Кабмин и Минэнерго упустили шанс по Юзовской площади gazprom.ru

Киевский апелляционный административный суд оставил без рассмотрения апелляционные жалобы Кабинета Министров и Министерства энергетики и угольной промышленности на постановление Окружного административного суда Киева от 20 марта, которым был удовлетворен иск компаниии признан противоправным отказ правительства уступить нидерландской компании долю в соглашении о разделе продукции (СРП) по разработке Юзовской площади.

Об этом говорится в определениях суда от 12 апреля, передают "Українські новини".

Заявления были оставлены без рассмотрения из-за неуплаты государственными органами судебного сбора.

Кабмин просил предоставить отсрочку уплаты судебного сбора, но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Сообщается, что Минэнерго уплатило судебный сбор частично, перечислив 4 019,4 грн при необходимых 4 547,4 грн.

При этом суд предоставил семь дней для уплаты судебного сбора.

Напомним, что Кабинет министров 2 ноября отказал нидерландской Yuzgaz B. V. в участии в СРП по Юзовской площади.

20 марта суд первой инстанции признал незаконным и отменил протокольное решение правительства №46 от 2 ноября 2016 года, которым Кабмин "поддержал предложение министра энергетики Насалика относительно отказа ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязательств, обозначенных СРП по разработке участка Юзовской площади". По убеждению суда, правительство было обязано оформлять любое решение по уступке доли в СРП в форме распоряжения, а не протокольного решения, как это было сделано.

Yuzgaz B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и добычи углеводородов в пределах Юзовского участка на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с правительством Украины. Основателем Yuzgaz является инвестиционный фонд Emerstone Energy, входящий в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослав Кинаха (Jaroslav Kinach). В интервью ZN.UA Кинах рассказал, что среди инвесторов фонда Emerstone "на сегодняшний день украинцев нет".

Юзовский участок недр находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории двух областей: Донецкой и Харьковской. Площадь участка составляет 7 886 кв. км.