К покупке ОПЗ проявляют интерес компании, связанные с Коломойским, Ярославским и Хомутынником

В истории фигурируют компании, связанные с панамским оффшорным скандалом.

К ОПЗ присматриваются украинские олигархи opz.odessa.net

ЧАО "Укрнафтобуриння", с которой связаны бизнесмен Игорь Коломойский и народный депутат Виталий Хомутынник, и кипрская Glenshee Holdings Ltd., которая ранее была связана с бизнесменом Александром Ярославским, претендуют на покупку 99,567% акций ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Обе компании намерены участвовать в конкурсе на приватизацию ОПЗ, сообщает "Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, размещенную "Ведомостях НКЦБФР" (Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) Конкурс запланирован на 14 декабря 2016 года.

Народный депутат Хомутынник в августе этого года сообщил изданию "Новое время", что он на сосвместно с Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd. (Кипр), которой на конец 2015 года принадлежало 44,989% акций ЧАО "Укрнафтобуриння".

Согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, другими крупными акционерами "Укрнафтобуриння" на конец 2015 года были зарегистрированные по одному адресу в Лондоне британские Ares Systems Ltd. и Ariana Business Limited с равными пакетами по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. (Нидерланды) - 10%.

Владельцами Ares Systems и Ariana Business в британских реестрах указаны соответственно Viola Blue Ltd. и Provost Promotion Inc., попавшие в Panama Papers (панамский оффшорный скандал).

"Компания Glenshee Holdings Ltd. в система раскрытия информации НКЦБФР по состоянию на 1 квартал 2011 года была указана, как владелец 92,9243% акций ЧАО "Украинская металлургическая компания", которой принадлежало 18,5834% акций УкрСиббанка. В свою очередь Нацбанк на начало июля 2010 года указывал опосредованным владельцем этого пакета как Glenshee Holdings Ltd., так и основателя этого банка Ярославского, в свое время продавшего контроль в банке французской BNP Paribas", - сообщает "Интрефакс-Украина".

Также сообщается, что Ярославский является миноритарным акционером "Укртатнафты", подконтрольной Коломойскому.

Фонд госимущества пока никак не комментирует эту информацию, хотя ранее глава ФГИ Игорь Билоус заявлял об отсутствии интереса к ОПЗ украинских покупателей.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).

Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.



Находящийся в госсобственности ОПЗ занимается производством химической продукции, а также перевалкой аммиака на морской транспорт. Предприятие в 2015 году получило чистую прибыль 211 млн грн против чистого убытка 270 млн грн годом ранее. Его чистый доход возрос в 2,1 раза – до 11,195 млрд грн.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".