Кабмин утвердит предложенную Фондом госимущества стартовую цену ОПЗ

Стоимость приватизации ОПЗ снизят для того, чтобы она "соответствовала реалиям рынка".

Одесский припортовый продадут дешевле timer.od.ua

Правительство Украины намерено утвердить предложенную Фондом государственного имущества новую стартовую цену Одесского припортового завода, которая будет заметно ниже, чем при первой попытке продать ОПЗ, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман утром в четверг, 6 октября.

Установленную изначально цену Гройсман в очередной раз назвал завышенной и не соответствующей реалиям рынка.

"Мы ожидаем сейчас предложений от Фонда государственного имущества относительно следующего тура продажи этого объекта... Сейчас ту цену, которую внес ФГИ, мы ее утвердим как стартовую", - сказал премьер журналистам после выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Ранее глава ФГИ Игорь Билоус заявлял, что считает адекватным снизить стартовую цену ОПЗ до $ 150 млн с изначальных около $ 527 млн.

Как известно, конкурс по продаже ОПЗ провалился: ни одна компания не подала заявку для участия в нем. Новая попытка продать завод намечена на октябрь 2016 года.

Напомним, что 18 мая Кабинет министров утвердил условия конкурса по продаже государственного пакета (99,6%) акций ПАО "Одесский припортовый завод" со стартовой ценой на уровне 13,175 млрд грн (менее $ 530 млн по текущему курсу).

В конце мая руководство МВФ и ЕБРР посоветовали снизить цену Одесского припортового завода.

По мнению руководства институций, крупные международные инвесторы, узнав, что Украина рассчитывает получить за ОПЗ более 13 млрд грн, даже не станут интересоваться условиями продажи. В письме также сказано, что "завышенная" цена может подорвать доверие иностранных инвесторов к приватизации завода, а также нанести ущерб имиджу Украины и ее инвестиционной привлекательности.

Конкурс по продаже Одесского припортового завода уже проходил в сентябре 2009 года. Его выиграла связанная с Игорем Коломойским компания "Нортима", предложив сумму в 5 миллиардов гривень (около $ 600 млн). Однако украинские власти отменили его итоги, посчитав цену заниженной и обвинив участников конкурса в сговоре.

Одесский припортовый завод расположен в городе Южный Одесской области. Это второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".