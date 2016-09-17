Из-за нереалистичного госбюджета третий транш МВФ может стать для Украины последним

Украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей.

Украина имеет все шансы наступить на старые грабли в вопросе сотрудничества с МВФ Нацбанк Украины/Facebook

Урезанный "исторический" третий транш МВФ в рамках действующей программы может стать для Украины последним — слишком много "принципиальных" препятствий на пути выделения следующего. И едва ли не главным из них наверняка окажется конечная редакция поданного Кабинетом министров на уходящей неделе в парламент проекта госбюджета на следующий год.Об этом пишут в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный."Хороший и пока традиционно покрытый тайной вопрос — точное содержание соглашения с МВФ после его пересмотра и перечень взятых на себя украинской стороной обязательств. Компенсировать голод на соответствующую информацию, по уже тоже устоявшейся традиции, приходится из неофициальных источников. Подобная "закулисность" этих переговоров и договоренностей весьма сомнительна (если вообще приемлема), учитывая, как и насколько их содержание влияет на текущее и будущее благосостояние 45 млн украинцев. Впрочем, даже обычно слишком обтекаемые формулировки пресс-релиза МВФ могут пролить немало света на повышенную трудность задач, решение которых украинская сторона всеми силами откладывала на нынешнюю осень", - говорится в статье.Как пишут Самаева и Сколотяный, первым пунктом там значится "дальнейший прогресс в сфере фискальных реформ", имеющий "ключевое значения для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе"."Сие подразумевает "избежание изменений в налоговой политике, приводящих к увеличению налогового дефицита", причем "акцент необходимо делать на улучшении налогового и таможенного администрирования". Но здесь стоит вспомнить, что увольнение явно не справляющегося с задачей улучшения нынешнего главы ГФС Насирова оказалось пока не по зубам нынешнему главе Минфина. А глава правительства явно "попустился" в рвении навести порядок на таможне, назначив туда своего "смотрящего". Так что рассчитывать на очень уж серьезный прогресс на этом поприще, видимо, не стоит", - пишут авторы статьи.Аналогичная ситуация и с упомянутым в сообщении МВФ "осуществлением параметрической пенсионной реформы", имеющей "решающее значение для уменьшения большого структурного дефицита Пенсионного фонда, содействия уменьшению бюджетного дефицита и государственного долга…".

"Реализация только этой задачи покажется архисложной, если вспомнить о глубине проникновения заразы популизма в нынешние парламентскую среду и все украинское общество", - говорится в материале.Как пишут Самаева и Сколотяный, перечень объявленных из Вашингтона задач обширен и отнюдь не ограничивается вышеприведенными пунктами. И многие из них отнюдь не новы, но от этого их реализация не становится проще, — снижение инфляции и увеличение золотовалютных резервов (что крайне проблематично в условиях нереалистичного бюджета), дерегуляция, укрепление банковской системы, борьба с коррупцией, реорганизация государственных предприятий."Но главным лакмусом того, насколько нынешние обитатели высоких кабинетов на Печерских холмах действительно намерены выполнять пересмотренные обязательства по программе, будет то, насколько цивилизованно, прагматично и прозрачно в Украине будет проходить бюджетный процесс и впишется ли дефицит госфинансов в МВФ-ские рамки. И если повторится практика предыдущих лет, когда бюджет принимался в разгар католических рождественских каникул и "сводился" на коленке в кулуарах парламента, пересмотр, без сомнений, будет отложен со всеми вытекающими. А ведь в напутственном слове к отправляемому в Киев траншу директор-распорядитель МВФ Лагард, кроме прочего, настоятельно порекомендовала украинскому правительству взять под контроль государственные финансы…", - говорится в статье.В то же время, как подчеркивают Самаева и Сколотяный, Украина финансирует заведения и госпрограммы, а не конкретные результаты."Процедуры оценки эффективности использования государственных средств не существует. О неэффективности мы готовы говорить часами, кивая в сторону ведомств, госпредприятий, НИИ и прочих распорядителей, а вот о том, как именно оценить эффективность их работы, молчим. Таких задач правительство перед собой не ставит. О целях, которые мы преследуем, выделяя средства на те или иные нужды, тоже зачастую умалчивают. О каком-либо процентном определении достижения этих целей и мечтать не приходится. А количественные показатели ничего не говорят о качестве. К сожалению, до сих пор контроль бюджетного процесса в стране отсутствует. В идеале Минфин должен контролировать ведомства, которые являются распорядителями бюджетных средств, а сам Минфин контролируется парламентом, точнее, Счетной палатой. Но часто ли мы слышим о Счетной палате? На что, по сути, влияют результаты проводимых ею аудитов? А как часто министры подкрепляют свои идеи расчетами их финансового обеспечения? А депутаты?", - говорится в статье."В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Напомним, МВФ подтвердил вероятность получения Украиной до конца 2016 года четвертого транша, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Что касается следующего пересмотра и кредитного транша – это возможно к концу года. В то же время у меня нет сведений относительно даты и суммы транша. Это будет обсуждаться советом директоров", - сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

В ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".