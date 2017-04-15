Использование кураторов НБУ в проблемных банках стало колоссальным провалом регулятора – мнение

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Работа надзора в ходе "очистки" Нацбанком банковского сектора характеризовалась субъективностью и непрозрачностью.

Кураторы от Нацбанка не обеспечили надлежащих результатов в своей работе Нацбанк Украины / Flickr

Банковский надзор стал "бедным пасынком" среди регуляторных направлений деятельности Нацбанкаи не смог удовлетворить социальный запрос на наведение порядка в банковской системе Украины, пишут в своей статье дляВадим Сирота и Юрий Сколотяный.

Авторы подчеркивают, что кураторы от Нацбанка не обеспечили надлежащих результатов в своей работе. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь их "полномочия не предусматривали права блокировать операции банковских учреждений. Куратор от Нацбанка выполнял функцию согласования операций, уже по факту осуществленных подотчетным банком, и детального информирования о них своего руководства, от которого зависело окончательное принятие решений.

Большая часть ответственности за этот регуляторный эксперимент, чреватый многомиллиардными убытками для общества, лежит на руководящих кадрах надзорной вертикали НБУ".

Ярким показателем неэффективности работы банковского надзора регулятора является оценочная величина активов обанкротившихся банков. Напомним, что Фонд гарантирования вкладов оценил их реальную стоимость "на уровне 20% от их балансовой стоимости. То есть 80% от стоимости банковских активов существовало только "на бумаге" и реальная ликвидность была выведена из таких банковских структур при "зорком и бдительном" надзоре НБУ.

Напомним, на этой неделе Валерия Гонтарева сообщила о том, что намерена покинуть свой пост до 10 мая 2017 года. Во время ее руководства Нацбанком была осуществлена "очистка" банковского рынка, которая была чревата огромными убытками для общества и экономики Украины. А именно, издержками Фонда гарантирования вкладов на выплаты средств вкладчикам обанкротившихся банков на сумму 87 млрд. грн., потерями бизнеса в банках-банкротах в размере 73 млрд. грн. Также, по оценкам, г-жи Гонтаревой, задолженность выведенных с рынка банков по рефинансированию НБУ составляла 45 млрд. грн.

Подробнее о незаметных на первый взгляд результатах работы Валерии Гонтаревой на посту Главы НБУ, возможных их причинах и актуальных вызовах, стоящих перед новым руководством регулятора, читайте в статье Вадима Сироты и Юрия Сколотяного "Эпоха Гонтаревой" - горькое послевкусие" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".