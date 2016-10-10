И.о. директора "Укрэнерго" заявил, что за год сэкономил украинцам более 5 млрд грн

Всеволод Ковальчук отметил, что "обязательно" планирует участвовать в новом конкурсе на руководителя "Укрэнерго", если его объявят.

Всеволод Ковальчук

Временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в интервью ZN.UA заявил, что за год работы в компании сэкономил для украинцев 5 млрд грн., а также пожаловался на свою зарплату.

"Естественно, мне бы хотелось получать большую зарплату. Не думаю, что много руководителей госпредприятий в этой стране сэкономили украинцам более 5 млрд грн за один год работы. Существует постановление КМУ №889, которое определяет порядок оплаты в зависимости от результатов работы. Но я не могу убедить министерство установить мне оплату моего труда в соответствии с нормами этого документа. Так что в основном получаю моральное удовлетворение и зарабатываю репутацию на будущее. Если бы не был назначен временно исполняющим, а оставался первым заместителем директора НЭК "Укрэнерго", то получал бы больше", - отметил он.

Также Ковальчук заявил, что "обязательно" планирует участвовать в новом конкурсе на руководителя "Укрэнерго", если его объявят. При этом он отметил, что конкурс сейчас завяз в судах и "прочих ненормальных процессах".

"С сентября прошлого года этот конкурс проводили уже трижды. Дважды отменяли, а последний завис. Он и не завершился назначением руководителя, и не отменен. Я считаю, что решение должен принять Кабинет министров", - заявил Ковальчук.

Отвечая на вопрос о том, что якобы на выигравшего ранее конкурс Сергея Зуева "оказывает давление" так называемый смотрящий от БПП Кононенко, Ковальчук заявил, что "совершенно не в курсе" этих процесов, отметив, что "всемогущество" Кононенко преувеличено.

"Вопрос, несомненно, актуальный, но вряд ли я вам что-то смогу прояснить. Я совершенно не в курсе процессов, происходящих с Сергеем Зуевым, кроме одного заседания суда по этому вопросу, куда "Укрэнерго" пригласили как сторону без права собственных требований. Тогда наше заявление было судом проигнорировано, как и апелляция МЭРТ на решение о запрете назначения Зуева Кабмином. Мы с ним не знакомы, как и с истцом по этому суду — Виктором Носулько. Поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить озвученное вами. Что касается Кононенко, то никакого давления либо, наоборот, поддержки я от него никогда не ощущал. Материалов в Интернете и СМИ о его влиянии на энергетику я, разумеется, встречал массу, но это никогда не касалось лично меня или "Укрэнерго". Считаю, что его всемогущество, мягко говоря, преувеличено. Даже на примере конкурсов на должности руководителей госкомпаний. Учитывая, что большинство голосующих членов номинационного комитета от БПП, не было бы проблемой назначить любого контролируемого и удобного человека в любую компанию. А на практике куда ни посмотри — то иностранец победил, то конкурс сорвался, то еще что-нибудь", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на должности новых руководителей госкомпаний в Украине ищут профессионалов-выходцев из бизнеса, и обещают платить "конкурентную" зарплату "на уровне". Уже известно, что зарплаты руководителей госкомпаний будут начинаться от $ 15 тысяч в месяц.

Полное интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".