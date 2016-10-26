Гройсман предложил поднять в 2017 году минимальную зарплату в два раза

Минимальная зарплата в 2017 году составит 3,2 тыс. грн. Первый тарифный разряд останется на уровне 1,6 тыс. грн

Гройсман решил, что украинцы достойны получать не менее 120 долларов в месяц Правительственный портал

Кабинет министров намерен увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы предлагаем, чтобы в 2017 году минимальная заработная плата составляла 3 тыс. 200 грн", - заявил премьер-министр на заседании Кабмина.

Гройсман отметил, что эта инициатива предварительно была обсуждена с президентом Украины, представителями фракций коалиции парламента, внутри правительства и было найдено совместное решение.

"Это означает, что с 1 января ни один гражданин Украины не будет получать менее 3 тыс. 200 грн", - добавил он.

Премьер отметил, что также Кабмин утвердил потребительскую корзину на 2017 год в 3,2 тыс. грн.

"Это означает, что мы впервые за 25 лет независимости равняется минимальная зарплата граждан реальному, фактическому и юридическому прожиточному минимуму", - подчеркнул Гройсман.

Первый тарифный разряд в то же время составит 1,6 тыс. грн. При этом правительство намерено не привязывать к минимальной зарплате те выплаты, которые от нее зависят - зарплаты судей, сотрудников антикоррупционных органов.

С 1 мая минимальная зарплата в Украине выросла на 6% до 1 450 грн. В декабре 2016 года минимальная зарплата возрастет еще на 10% до 1600 грн.

Уровень минимальных зарплат влияет не только на зарплаты в госсекторе по тарифной сетке, но и на всех крупных предприятиях, где платят белую зарплату. Опосредованно минимальная зарплата также сказывается и на зарплатах в мелком и среднем бизнесе.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагало увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом планировалось, что минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.