С нового года минимальная зарплата прокуроров вырастет на 40% – Луценко

Зарплаты в прокуратуре даже после повышения будут не такими высокими, как в НАБУ, заявил генпрокурор.

В новом году сотрудники прокуратуры будут получать больше Андрей Товстыженко, ZN.UA

Минимальная заработная плата сотрудников прокуратуры с нового года вырастет на 40% и будет составлять по меньшей мере 7 тысяч грн, заявил генпрокурор19 октября.

"С нового года заработная плата во всех звеньях прокуратуры увеличится. Стартовая зарплата в местной прокуратуре сотрудников первого года найма будет начинаться с 7 тысяч гривень. Это почти 40% увеличение", – цитирует "Укринформ" заявление Луценко в ходе представления нового прокурора Запорожской области.

Глава ГПУ подчеркнул, что это зарплата все равно остается небольшой, однако позволит прокурорам чувствовать себя увереннее.

"Это не много, особенно по сравнению с НАБУ, куда так много наших выпускников стремится попасть, и тем не менее, пожалуйста, все те, кто остается работать, знайте, что ваша зарплата увеличена и ваша спина закрыта, если вы идете на противостояние с серьезным противником", – резюмировал Луценко.

Напомним, в июне Юрий Луценко заявил, что сотрудники прокуратуры в Украине получают достойную зарплату, а также предложил увольняться всем, кому не хватает.

"Их низкие зарплаты - это миф. Я также до недавнего времени говорил, что нельзя найти честных прокуроров на две с половиной тысячи гривень. Я запросил данные о том, сколько получают на руки работники прокурорских структур. Например, моя зарплата – 35 тысяч гривень. Это серьезный рост зарплаты после Верховной Рады. Так вот, низовой прокурор получает минимум 12 тысяч гривень", – заявил он.

Напомним, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2016 года составила 4 895 грн.