Гривня на межбанке закрпепилась на уровне до 25,88 грн/доллар

Котировки к окончанию торгов составили 25,86-25,90 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

Доллар стоит около 25,90 грн Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав четверг, 6 октября, снизился до 25,88 грн/доллар с 25,87 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 25,86-25,90 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,8887 грн/доллар с 25,8983 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 427,71 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 367,48 млн долларов.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".