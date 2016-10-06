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Гривня на межбанке закрпепилась на уровне до 25,88 грн/доллар

6 октября в 19:55

Котировки к окончанию торгов составили 25,86-25,90 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

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Доллар стоит около 25,90 грн
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 6 октября, снизился до 25,88 грн/доллар с 25,87 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 25,86-25,90 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,8887 грн/доллар с 25,8983 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 427,71 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 367,48 млн долларов.

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В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Нацбанк курс валюта межбанк
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