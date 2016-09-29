НБУ пугает население фальшивыми долларами в "наличном обороте"

О фальшивых долларах сообщили компании, которые занимаются обменом валюты в Украине официально. Распространила информацию пресс-служба НБУ.

В Украине резко вырос объем фальшивых долларов, заявляют представители небанковских финансовых учреждений и НБУ Андрей Товстыженко, ZN.UA

В наличном обороте значительно выросло количество фальшивой валюты, в частности, долларов США и евро, сообщили представители небанковских финансовых учреждений (НФУ), занимающихся обменом валюты.

Во время встречи с представителями руководства Национального банка Украины они заявили, что "качество подделок настолько высоко, что обнаружить их можно только с помощью специального оборудования в пунктах обмена", сообщает пресс-служба НБУ.

Стороны также обсудили возможные действия в борьбе с нелегальным валютным рынком. По общему мнению, основной причиной развития "черного" рынка является существование 2% -го сбора в Пенсионный фонд с валютно-обменных операций. "Национальный банк и участники рынка надеются на скорейшую отмену этого сбора Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2016 года сотрудники прокуратуры Киевской области и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали двух украинцев и двух подданных Нидерландов, которые пытались сбыть фальшивые деньги в сумме 1 млн евро.

Ранее НБУ предупредил об участившихся случаях изъятия банками из обращения поддельных банкнот 2002 года номиналом 500 евро.