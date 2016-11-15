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Гривня на межбанке упала ниже 26 грн за доллар

15 ноября в 14:25

Организованные в Украине протесты "обманутых вкладчиков" уже привели к резкому падению курса национальной валюты. Ситуация будет только ухудшаться.

протест под НБУ
"Обманутые вкладчики" с требованием доллара по 8 грн обвалили курс ниже 26 грн
Скриншот Youtube
Обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке ниже уровня 26 грн/доллар, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Хотя Украина продолжает получать значительные поступления валютной выручки от экспорта зерновых и масла, а цены на сталь и железную руду на мировых рынках возобновили рост, обострение политической напряженности вызывает нервозность на валютном рынке, нивелирует влияние этих благоприятных факторов", – говорится в комментарии Чурия.

Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".

Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов на уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.

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Напомним, что по данным СБУ, первый этап реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации намечен на 15 ноября. "Старт указанных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.

15 ноября проходит акция "обманутых вкладчиков" под зданием НБУ. Люди требуют доллар по 8 грн и евро по 11 грн. По данным источников ZN.UA, правоохранители ожидают ухудшения ситуации безопасности во время акций протеста после 17 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги рынок валюта курс Нацбанк
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