Гривня на межбанке упала ниже 26 грн за доллар

Организованные в Украине протесты "обманутых вкладчиков" уже привели к резкому падению курса национальной валюты. Ситуация будет только ухудшаться.

"Обманутые вкладчики" с требованием доллара по 8 грн обвалили курс ниже 26 грн Скриншот Youtube

Обострение политической напряженности привело к ослаблению курса гривни на межбанковском рынке ниже уровня 26 грн/доллар, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Хотя Украина продолжает получать значительные поступления валютной выручки от экспорта зерновых и масла, а цены на сталь и железную руду на мировых рынках возобновили рост, обострение политической напряженности вызывает нервозность на валютном рынке, нивелирует влияние этих благоприятных факторов", – говорится в комментарии Чурия.

Замглавы НБУ подчеркнул, что "дальнейшая дестабилизация политической ситуации грозит раскачиванием курса гривни и соответствующими негативными последствиями для экономики Украины".

Чурий сообщил, что Нацбанк внимательно следит за развитием ситуации на валютном рынке и имеет достаточный объем международных резервов на уровне 15,5 млрд долларов, чтобы сгладить чрезмерные колебания обменного курса.

Напомним, что по данным СБУ, первый этап реализации разработанного Россией плана дестабилизации ситуации намечен на 15 ноября. "Старт указанных действий запланирован на 15 ноября с всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков", - сказал начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик.

15 ноября проходит акция "обманутых вкладчиков" под зданием НБУ. Люди требуют доллар по 8 грн и евро по 11 грн. По данным источников ZN.UA, правоохранители ожидают ухудшения ситуации безопасности во время акций протеста после 17 ноября.