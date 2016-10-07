Гривня на межбанке укрепилась до 25,84 грн/доллар

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Нацональный банк на фоне укрепления национальной валюты купил в резервы почти 20 млн долларов.

Доллар еще немного подешевел Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав пятницу, 7 октбяря, укрепился до 25,84 грн/доллар с 25,88 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 25,81-25,87 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу купил 18,1 млн долларов, что составило 95% предложения, по курсу до 25,85 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке в пятницу укрепился до 25,841 грн/доллар с 25,8887 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 6,84 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - 7,71 млн.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".