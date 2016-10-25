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Гривня на межбанке снизилась до 25,63 грн/доллар

25 октября в 20:03

Национальный банк пополнил валютные резервы еще на 15 млн долларов.

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Доллар стоит около 25,60 грн
Pixabay
Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 25 октября, снизился до 25,63 грн/доллар с 25,62 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили агентству дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,61-25,65 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник купил 15,8 млн долларов, что составило 84% предложения, по курсу до 25,61 грн/доллар.

Торговый оборот составил 467,67 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 331,80 млн долларов.

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Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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