Гривня на межбанке снизилась до 25,63 грн/доллар

Национальный банк пополнил валютные резервы еще на 15 млн долларов.

Доллар стоит около 25,60 грн Pixabay

Курс гривни наво вторник, 25 октября, снизился до 25,63 грн/доллар с 25,62 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили агентству дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,61-25,65 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник купил 15,8 млн долларов, что составило 84% предложения, по курсу до 25,61 грн/доллар.

Торговый оборот составил 467,67 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 331,80 млн долларов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар."Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.