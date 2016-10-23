Ликвидированные НБУ банки не были банками – Гонтарева

Большинство ликвидированных банков не выполняли своих функций, либо занимались отмыванием денег.

Гонтарева отчиталась о санации банковского сектора Украины Нацбанк Украины / Flickr

ГлаваВалерия Гонтарева зяаявила, что большинство ликвидированных за период ее работы банков уже не имели активов для выполнения своих функций, либо занимались отмыванием денег.

"Не сожалейте о 82 банках, которые мы вывели с рынка, как бы больно это не было. Потому что эти банки, к сожалению, не были банками. Из них 20 занимались просто отмыванием денег, в остальных банках просто не было совершенно никаких активов, потому что их вкладчики просто эти активы украли", – сказала руководитель НБУ в эфире телканала ICTV ыечером в воскременье, 23 октября.

В качестве примера Гонтарева привела ситуацию с финучреждениями бизнесмена Олега Бахматюка – VAB Банком и банком "Финансовая инициатива".

"Господин Бахматюк должен банковской системе, Национальному банку на сегодняшний день 37,9 млрд грн, из которых 21 млрд – Фонду гарантирования вкладов, почти 11 млрд он должен самому Нацбанку и 5,3 млрд он должен банковской системе Украины на сегодняшний день, государственным банкам. Так вот, это больше, чем последний транш, который мы получили от МВФ. 90% денег в этом банке было отдано лично бизнесу господина Бахматюка, который он не возвращает до сих пор. Только Фонд гарантирования на сегодняшний день выплатил 15 млрд грн гарантированных вкладов",– пояснила глава Нацбанка.

Гонтарева также указала на задолженность бывшего собственника банка "Михайловский" Виктора Полищука перед Фондом гарантирования вкладов и другими банками, которая составляет 23 млрд гривень.

По словам главы НБУ, Фонд гарантирования уже направил в правоохранительные органы 3246 заявлений на общую сумму 248 млрд грн.

"В апреле 2015 года Верховной Радой был принят закон об ответственности не только менеджмента, но и об ответственности акционеров этих банков. Поэтому каждому из этих акционеров, наверное, будет по 5 лет (лишения свободы, – Ред.)", – подытожила Гонтарева.

НБУ в марте заявил о намерении взыскать с поручителей-собственников банков, признанных неплатежеспособными, 11,462 млрд грн. В частности, согласно его информации, финансовое поручительство Олега Бахматюка по VAB Банку составляет 4,55 млрд грн, по банку "Финансовая инициатива" – 4 млрд грн.

Нацбанк 23 июня 2015 года отнес банк "Финансовая инициатива" к неплатежеспособным.

АО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" был основан в 2005 году. Его 100%-ным бенефициаром на март 2015 года через Quickcom Limited и ООО "Инвест-Сервис" был Бахматюк, который также является крупнейшим акционером VAB Банка, решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации которого НБУ принял 20 марта 2015 года.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,18 млрд грн) банк "Финансовая инициатива" занимал 16-е место среди 133 украинских банков.