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Госгеонедра пообещали разработать новый кодекс во втором квартале 2017 года

11 января в 00:55

Новый кодекс о недрах должен урегулировать добычу янтаря в Украине.

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В Госгеонедрах обещают добиться легализации добычи янтаря
Рівне Вечірнє
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) намерена во втором квартале 2017 года завершить разработку проекта Кодекса о недрах, работа над которым ведется с 2015 года, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 10 января.

"Мы хотим, чтобы в 2017 году геологическая отрасль Украины должна новую законодательную базу, адаптированную к потребностям сегодняшнего дня. Также в этом году наша область будет иметь современные интерактивные геологические карты. В этом вопросе мы заручились поддержкой Канады - лидеров геологического общества. Геологическая информация будет оцифровываться с использованием современных канадских технологий", - сообщил глава Госгеонедр Николай Бояркин.

Сейчас инициативы по развитию минерально-сырьевой базы, в частности вопрос оцифровки геологической информации, направлены в проект Среднесрочного плана действий Кабмина на 2017-2020.

В Госгеонедрах заверили, что принятие нового кодекса позволит законодательно урегулировать добыча янтаря в Украине.

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Подробнее о проблеме добычи янтаря в Украине читайте в статье "Украина vs янтарь: кто кого?" Ивана Валюшко в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Госгеонедр кодекс янтарь
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