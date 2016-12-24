Госбюджет-2017 предусматривает повышение доли государства в экономике до 44% ВВП

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Чиновники и их покровители оставляют за собой приоритетное право распоряжаться деньгами, заработанными украинцами.

В худшие годы сектор госуправления перераспределял до 48% ВВП Андрей Товстыженко, ZN.UA

Согласно утвержденному Верховной Радой Государственному, доля государства в экономике, которая в нынешнем году начала сокращаться, вновь возрастет.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, в следующем году уровень перераспределения ВВП государством фактически достигнет показателя 2015 года.

"В 2015 г. Через сектор госуправления перераспределялось порядка 44%, в худшие годы — до 48% ВВП. В 2016-м роль государства в экономике начала сокращаться — до 42,8%. Произошло это не благодаря структурным переменам, к сожалению, а в основном за счет инфляции. Но направление получилось правильным, и появилась надежда, что в течение следующего десятилетия мы сможем достичь оптимальных показателей в 35–37% ВВП. Но в госбюджете-2017 доля государства в экономике вернулась к 44%", - говорится в статье.

Как отмечает Самаева, госчиновники и их покровители, по сути, оставляют за собой право решать как и на что будут тратиться заработанные украинцами деньги.

Напомним, Верховная Рада Украины на ночном заседании 21 декабря утвердила во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2017 год.

За принятие бюджета проголосовали 274 народных депутата, против были 37 парламентариев, воздержались 35.

Подробнее об утвержденном Верховной Радой бюджете на 2017 год читайте в статье Юлии Самаевой "Госбюджет–2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".