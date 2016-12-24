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Госбюджет-2017 предусматривает повышение доли государства в экономике до 44% ВВП

24 декабря в 14:32

Чиновники и их покровители оставляют за собой приоритетное право распоряжаться деньгами, заработанными украинцами.

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В худшие годы сектор госуправления перераспределял до 48% ВВП
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Согласно утвержденному Верховной Радой Государственному бюджету Украины на 2017 год, доля государства в экономике, которая в нынешнем году начала сокращаться, вновь возрастет.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, в следующем году уровень перераспределения ВВП государством фактически достигнет показателя 2015 года.

"В 2015 г. Через сектор госуправления перераспределялось порядка 44%, в худшие годы — до 48% ВВП. В 2016-м роль государства в экономике начала сокращаться — до 42,8%. Произошло это не благодаря структурным переменам, к сожалению, а в основном за счет инфляции. Но направление получилось правильным, и появилась надежда, что в течение следующего десятилетия мы сможем достичь оптимальных показателей в 35–37% ВВП. Но в госбюджете-2017 доля государства в экономике вернулась к 44%", - говорится в статье.  

Как отмечает Самаева, госчиновники и их покровители, по сути, оставляют за собой право решать как и на что будут тратиться заработанные украинцами деньги.

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Напомним, Верховная Рада Украины на ночном заседании 21 декабря утвердила во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2017 год.

За принятие бюджета проголосовали 274 народных депутата, против были 37 парламентариев, воздержались 35.

Подробнее об утвержденном Верховной Радой бюджете на 2017 год читайте в статье Юлии Самаевой "Госбюджет–2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина бюджет ВВП
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1 комментарий
  • Коля Волков Сегодня, 15:13 Олигархический капитализм показал свою полную несостоятельность. Государство за деньги принадлежащие народу спасает то банк Коломойского, то предприятия Ахметова. А ведь спасать никого не надо. Надо создавать новые конкурентноспособные предприятия, а бездарным "менеджерам" надо дать возможность умереть. Что нельзя было оптимизировать зарплаты и персонал банка? Если кредиты раздаются кому попало под сумасшедший процент, то банк априори предполагает их невозврат. Надежда, что те глупые, кто возвратят перекроют невозврат? Может надо провести судебное разбирательство? Ответить Цитировать Пожаловаться
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