Госбюджет-2017 может быть принят Радой 8 декабря – Парубий

Во время принятия бюджета профсоюзы выйдут на уличные акции.

Парубий рассказал о возможных сроках принятия бюджета Василий Артюшенко, ZN.UA

Проект г осударственного бюджета Украины на 2017 год может быть рассмотрен во втором чтении на заседании Верховной Рады 8 декабря, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Рада скорее всего выйдет на принятие бюджета 8 декабря", заявил Парубий на встрече с главой федерации профсоюзов Украины Григорием Осовым, сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Спикер отметил, что "этой осенью парламент и правительство честно и ответственно обсуждают и работают над проектом бюджета-2017".

Также сообщается, что по итогам встречи глава профсоюзов заявил, что в четверг, 17 ноября, профсоюзы не выйдут на акции протеста, "чтобы не становиться объектом политических манипуляций". При этом председатель ФПУ подчеркнул, что профсоюзы "не отказываются от своих намерений и выйдут на акции в начале декабря, когда в парламенте будет рассматриваться и приниматься бюджет, который предусматривает повышение социальных стандартов". "Мы будем ассистировать вашему рассмотрению и голосованию Закона о бюджете", - сказал он, добавив, что профсоюзные акции будут продолжаться, пока не будут приняты требования по обеспечению социальных стандартов".

Ранее Парубий допускал, что бюджет будут рассматривать 6 - 9 декабря.

20 октября Верховная Рада одобрила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". Согласно Бюджетному кодексу, принятие в целом этих выводов и предложений является принятием проекта госбюджета в первом чтении.

3 ноября Кабмин подал в Раду проект госбюджета-2017 на второе чтение.

Согласно календарному плану Верховной Рады, после пленарной недели 15-18 ноября депутаты будут одну неделю работать в комитетах, а затем еще одну – с избирателями. Следующая пленарная неделя запланирована только на 6-9 декабря.