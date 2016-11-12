В проект госбюджета-2017 заложены излишне оптимистичные поступления – эксперт

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Завышенные ожидания по поводу бюджетных поступлений приведут к недофинансированию и перекладыванию части расходов на местные бюджеты.

Правительство заложило в госбюджет-2017 средства, поступление которых остается под вопросом Андрей Товстыженко, ZN.UA

В проекте государственногос чрезмерным оптимизмом запланированы поступления в десятки миллиардов гривень по статьям, которые с большой вероятностью не будут выполнены по политическим причинам.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор и эксперт по вопросам антикоррупционной и бюджетной политики Фонда "Відкрите суспільство" Иван Сикора. По его выводам, от ненадежных доходных статей бюджета правительство ожидает поступления, в общей сложности, более 86 млрд грн.

Так, 17,1 млрд грн планируется получить от приватизации, чего вряд ли следует ожидать, учитывая кризисную ситуацию в экономике, обесценивание активов, провал подобных ожиданий в предыдущие годы и отсутствие утвержденного плана приватизации.

10,5 млрд грн поступлений ожидают от спецконфискации имущества коррупционеров, маловероятность которых, по словам эксперта, связана с попытками сорвать е-декларирование, все еще не принятым Радой законом о спецконфискации, практикой доведения до суда единичных дел коррупционеров, а также медленной реформой судебной и правоохранительной систем.

"Показательно, что по состоянию на 1 сентября 2016 г. фактически получено только 148,7 тыс. грн при годовом плане в 7,7 млрд", – указывает автор.

17,5 млрд грн Кабмин ожидает получить от деятельности госпредприятий (увеличение на 6,5 млрд грн), что может стать реальностью только в случае эффективной реформы корпоративного госсектора, который сегодня используется в качестве источника теневых поступлений.

Самые большие ожидания правительство возлагает на трансферт от Нацбанка (41 млрд грн ожидаемых поступдений), неоправданность которых аналитик связывает с заявлением главы НБУ о его ожидаемой прибыли за 2017 год в размере 31,2 млрд грн (на 10 млрд меньше).

"Даже если предположить, что НБУ выйдет на нынешний показатель в 38 млрд грн, бюджет недополучит 3 млрд поступлений", – подчеркивает Сикора.

По мнению эксперта, итогом завышенных ожиданий в части бюджетных поступлений станет недофинансирование и перекладывание части расходов на местные бюджеты.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу недофинансирования ряд бюджетных программ, в частности – Фонда регионального развития, потребностей энергоэффективности, а также развития и содержания сети автомобильных дорог общего пользования.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил и передал на второе чтение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2017 год без изменения макропоказателей.



Макропоказатели проекта бюджета предполагают рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга 66,8% ВВП и курс на уровне 27,2 гривень за $ 1.

Ключевым изменением в проекте госбюджета на следующий год является повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривен.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что для обеспечения повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень в месяц доходная часть бюджета должна быть увеличена еще на 38 миллиардов гривень.

Подробнее о проблемах государственного бюджета на 2017 год читайте в статье Ивана Сикоры "Госбюджет-2017: как предотвратить популизм и политическую коррупцию" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".