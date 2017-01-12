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ГФС заблокировала возмещение аграриям НДС

12 января в 20:13

Деньги не смогли получить сотни предприятий. 

Птицеферма, курица
Аграрии не получили возмещения по НДС
Государственная фискальная служба (ГФС) после нового года заблокировала возмещение НДС представителям аграрной отрасли, написал министр финансов Александр Данилюк на странице в Facebook. 

Министр допустил, что фискалы могли не понять норму закона о переходном периоде спецрежима по НДС для сельхозпроизводителей. В результате сотни предприятий не могли получить свои деньги. 

"Напоминаю закон один для всех и обязательный для исполнения. Был вынужден вчера выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение. Ну мало оказалось закона", - заявил Данилюк. 

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Некоторые агропроизводители смогут претендовать на возврат НДС в 2017 году, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

По материалам: ZN.UA
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