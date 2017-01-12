ГФС заблокировала возмещение аграриям НДС

Деньги не смогли получить сотни предприятий.

Аграрии не получили возмещения по НДС

Государственная фискальная служба (ГФС) после нового года заблокировала возмещение НДС представителям аграрной отрасли , написал министр финансов Александр Данилюк на странице в Facebook.

Министр допустил, что фискалы могли не понять норму закона о переходном периоде спецрежима по НДС для сельхозпроизводителей. В результате сотни предприятий не могли получить свои деньги.

"Напоминаю закон один для всех и обязательный для исполнения. Был вынужден вчера выдать отдельное поручение главе ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение. Ну мало оказалось закона", - заявил Данилюк.

Некоторые агропроизводители смогут претендовать на возврат НДС в 2017 году, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.