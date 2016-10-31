"Газпром" должен Украине уже 172 млрд грн - АМКУ

На основную сумму штрафа АМКУ ежедневно начислял "Газпрому" еще 1,5% пени, в целом - дополнительно более 180 млрд грн.

"Штрафной долг" Газпрома в Украине растет день ото дня gazprom.ru

Антимонопольный комитет Украины в суде требует взыскать с российского "Газпрома" не только основную сумму наложенного еще в марте штрафа в 86 млрд грн, но также пеню на эту же сумму за несвоевременную уплату. Таким образом, сумма антимонопольных требований к "Газпрому" увеличилась до 172 млрд грн.

В ходе рассмотрения иска в Хозяйственном суде Киева, представитель АМКУ пояснил увеличение требований тем, что за это время к "Газпрому" применялась пеня в размере 1,5% в день за неуплату основной суммы.

"За просрочку 140 дней начислялась пеня в размере 180,5 млрд грн. Вместе с тем, в соответствии со ст. 56 закона "О защите экономической конкуренции", размер пени не может превышать размер штрафа, поэтому Антимонопольным комитетом подан иск о взыскании 85,966 млрд гривен штрафа и [столько же] 85,966 млрд гривен пени", – сказал представитель АМКУ.

В ходе заседания судья Хозсуда Киева решил перенести рассмотрение иска АМКУ к "Газпрому" на 21 ноября. К этому времени стороны должны подготовить свои возражения по сути иска.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отказал российскому "Газпрому" в рассмотрении дела по отмене штрафа в 86 млрд грн, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

АМКУ 22 января принял решение оштрафовать российский "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Также АМКУ обязал "Газпром" привести условия транзита газа к экономически обоснованному уровню. В противном случае – АМКУ обратится в суд для принудительного взыскания.

В свою очередь Газпром "крайне удивился" штрафу от АМКУ и пообещал защищаться всеми доступными правовыми способами. Российский монополист назвал "давлением" решение Украины о применении штрафа.

Решение АМКУ было направлено "Газпрому" 12 февраля.

Спустя два месяца, 12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным решение АМКУ. Суд вернул этот иск на следующий же день, 13 апреля, без рассмотрения. Апелляционный хозсуд Киева 18 мая отказал в обжаловании решения, это же 13 июля подтвердил и Высший хозяйственный суд.