Французская компания Engi будет поставлять и хранить газ в Украине

Соответствующее соглашение "Укртрансгаз", Engi и "Энжи Энержи Менеджмент Юкрейн" подписали в рамках экономического форума Украина-Франция в Париже.

Выход на украинский рынок газа крупного европейского игрока сулит немалые выгоды для Украины

Одна из крупнейших энергетических компанийс годовым оборотом порядка 70 млрд евро Engi, представленная в Украине дочерней компанией "Энжи Энержи Менеджмент Юкрейн", подписала договор на транспортировку и хранение природного газа с национальным оператором ПАО "Укртрансгаз" в понедельник, 28 ноября, сообщается на сайте "Укртрансгаза".

"Мы готовы выполнить все условия контракта, ведь украинский газотранспортный оператор работает по европейским стандартам и правилам", - сообщил президент ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопив.

Подписание договора позволит Engi самостоятельно поставлять голубое топливо в Украину с перспективой дальнейших прямых продаж украинским трейдерам и потребителям. Развивать французский бизнес на территории Украины будет дочерняя компания Engi "Энжи Энержи Менеджмент Юкрейн". В 2016 году французская компания стала одним из основных продавцов газа для НАК "Нафтогаз Украины" и других украинских трейдеров.

"Выход такого мощного европейского игрока на украинский рынок – это хороший сигнал для других европейских компаний. Мы рады видеть, что реформа "Нафтогаза" и рынка приносит пользу", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Приход на украинский рынок газа европейских поставщиков крайне важен с точки зрения его демоноползации.

Сообщалось, что в декабре европейские компании начнут поставлять газ в Украину без посредников . Так, вслед задоговора с Украиной заключили Trading SA (Швейцария) и TrailStone Energy LLC (представительство в Украине).

Напомним, ранее одна из крупнейших энергетических компаний Европы французская Engie и оператор украинской газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" подписали рамочный договор на транспортировку и хранение природного газа в Украине. Это позволит Engie самостоятельно, напрямую поставлять газ в Украину с возможностью дальнейших прямых продаж местным трейдерам и потребителям.

Приход на рынок газа Украины европейских поставщиков газа важен не только для демонополизации рынка. Крупные компании с ЕС принесут в Украину также европейскую бизнес-культуру и практики, что заставит меняться и украинских игроков.