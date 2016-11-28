Украина с начала отопительного сезона подняла из ПХГ первый миллиард кубометров газа

Отопительный сезон начался две недели назад. Украина импортирует газ из ЕС и поднимает из хранилищ.

Украина ускорила подъем газа из хранилищ Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украина с 13 октября по 26 ноября 2016 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 6,8% (на 996,36 млн куб. м) – до 13 млрд 735,67 млн куб. м.

По данным ПАО "Укртрансгаз", в частности, 26 ноября отбор составил 38,51 млн куб. м. При этом на протяжении 23-25 ноября из хранилищ поднимались максимальные в этом отопительном сезоне объемы газа – 50-56 млн куб. м/сутки.

По состоянию на 26 ноября 2016 года газ импортировался в суточном режиме 52,59 млн куб. м (Словакия – 42,545 млн куб. м, Венгрия – 5,486 млн куб. м, Польша – 4,559 млн куб. м).

Добыча газа в Украине 26 ноября составила 56,427 млн куб. м ("Укразвыдобування" – 40,32 млн куб. м, "Укрнафта" – 3,578 млн куб. м, другие компании – 12,529 млн куб. м).

25 ноября 2016 года исполнился ровно год, как НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа со стороны Российской Федерации. За этот период Украина получила из Европы около 10,7 млрд куб. м газа.

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