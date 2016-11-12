Fitch повысило долгосрочный рейтинг Украины

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Повышение рейтинга отражает снижение рисков для внешнего финансирования Украины.

Fitch опубликовало новый рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах с "CCC"(возможен дефолт) до уровня "B-" (существенно недостаточный уровень кредитоспособности) , прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе агентства

Рейтинг по выпуску облигаций в иностранной и национальной валютах Украины также повышен с уровня "CCC" до "B-", рейтинг странового потолка поднят на уровень "B-", краткосрочный РДЭ в национальной и иностранной валюте – с уровня "C" до "B".

Повышение рейтинга отражает снижение рисков для внешнего финансирования Украины. Отмечается, что внешние резервы Украині выросли в январе-октябре 2016 года на 2 млрд долларов до 15,5 млрд долларов, чему поспособствовали улучшение экспортных цен, внутренняя уверенность и увеличение гибкости обменного курса.

Fitch прогнозирует увеличение дефицита платежного баланса до 2,5% от ВВП в 2016 году с 0,2% в 2015 году. К 2018 году показатель, как ожидается, достигнет 3% от ВВП. "Тем не менее, многостороннее и двустороннее финансирование, а также повышение доверия внутри страны и высокий чистый приток капитала будут генерировать рост международных резервов до среднего уровня в 2,3 миллиарда долларов в 2017-2018 годах", — отмеается в сообщении агентства.

Инфляция прогнозируется в среднем на уровне 14,9% в 2016 году, по сравнению с 48,5% в 2015 году. Национальный банк Украины работает над мерами постепенного снижения инфляции до 5% к 2019 году, отмечает агентство. Общий государственный долг Украины, согласно прогнозу, увеличится до 74% от ВВП в 2016 году с 67% в 2015 году. Экономический рост страны в 2017 году может ускориться до 2,5% с 1,1% в 2016 году, а к 2018 году достичь 3%. Макроэкономическая стабильность улучшилась, несмотря на задержку программы помощи от МВФ, отмечается в пресс-релизе.

В мае 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "ССС" долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах. "Подтверждение рейтингов отражает отсутствие прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования донорской поддержки, которое усугубилось политической грызней (political wrangling)", - говорилось в пресс-релизе агентства.