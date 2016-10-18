Fitch предупредило нефтяные компании об угрозе со стороны электромобилей – FT

Эксперты считают, что стремительное распространение электротранспорта может заставить инвесторов паниковать и продавать акции в нефтяных корпорациях.

Fitch прогнозирует, что через 10 лет на электромобили будет приходиться четверть транспорта в Европе. i24.com.ua

Все более стремительное распространение автомобилей, которые двигаются благодаря електромоторам и заряду в батареях, может сильно навредитьиндустрии. Поэтому традиционным энергетическим компаниям пора готовить план действий на случай "радикальных изменений", вызванных новейшими технологиями, которые приближаются быстрее, чем ожидалось.

Как сообщает Financial Times, об этом нефтяные компании предупреждает авторитетное агентство Fitch в своем отчете.

"Если они спрячут головы в песок и попробуют сделать вид, что все обойдется само собой, мы считаем, что у них будут очень серьезные проблемы. Им необходим план действий", - сказал автор отчета и управляющий директор Fitch Алекс Гриффитс.

В отчете говорится, что пройдет довольно много времени, прежде чем электромобили начнут представлять смертельную угрозу для нефтяных компаний. Однако агентство дает очень мрачный долгосрочный прогноз для гигантов нефтяного рынка, таких как Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Sell. Угроза для них заключается в том, что распространение электромобилей может создать "смертельную инвестиционную спираль", из-за которой нервные владельцы акций нефтяных компаний начнут продавать свои доли, повышая цену долгов.

При этом, Fitch считает, что нефтяной сектор не единственный, кто пострадает. Крупные поставщики электроэнергии, которые опираются на сжигание ископаемых энергоносителей, таких как газ или уголь, также рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны операторов ветровых и солнечных электростанций. Поскольку эффективные промышленные электробатареи могут решить их проблему с аккумулированием электроэнергии.

В понедельник "черное золото" дешевело из-за заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане о намерении страны достичь уровня добычи в 4 миллиона баррелей до 2019 года. По его словам, к 2020 году уровень нефтедобычи Ирана должен достичь показателя 4,28 миллиона баррелей.