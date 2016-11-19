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Fitch повысил Киеву и Харькову кредитные рейтинги

19 ноября в 01:26

Рейтинг повышен до уровня "стабильный". 

Fitch Ratings
Fitch повысил рейтинги Киеву и Харькову

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах. 

Рейтинг дефолта Киева и Харькова в иностранной валюте повышен с "СС" до "В-" (стабильный). Долгосрочный рейтинг Киева в национальной валюте повышен до "BBB(ukr)" с "BB+(ukr)", рейтинг Харькова оставлен на отметке "A+(ukr) ". 

"Пересмотр прогноза по национальному долгосрочному рейтингу отражает ожидания Fitch относительно стабилизации национальной экономической среды, с постепенным восстановлением ВВП Украины и ослаблением инфляции, что должно положительно отразиться на экономике города", - отмечается в пресс-релизе, передает "РБК-Украина". 

Среди факторов, повлиявших на повышение рейтингов, было погашение задолженности городов и профицит местных бюджетов.

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Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах с "CCC"(возможен дефолт) до уровня "B-" (существенно недостаточный уровень кредитоспособности) 

По материалам: РБК-Украина
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