Украина опустилась на одно место в рейтинге свободы Интернета

Основной причиной снижения стал конфликт на Донбассе.

Freedom House оценил свободу Интернета в Украине

Украина за год опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге свободы Интернета з международной неправительственной организации Freedom House, сообщается на сайте организации.

В отчете подчеркнули, что Украина является "частично свободной" страной в сфере доступа к ресурсам всемирной глобальной сети.

"За последний год в Украине не зафиксировано фактов блокировки социальных медиа или информационных приложений, однако были случаи блокировки контента информации политического и социального направления, а также случались аресты блогеров и других пользователей Интернета", - отмечается в отчете Freedom House.

По мнению организации, основной причиной снижения позиций Украины являются факты блокировки боевиками-сепаратистами десятков украинских сайтов в восточных областях страны. В то же время, власти страны ужесточили политику в отношении выражений "сепаратистского" и "экстремистского" характера в Интернете, а многие пользователи были задержаны, оштрафованы и даже арестованы за такую деятельность.

"Отдельно стоит обратить внимание на то, что украинские националистические хакеры "сливали" в Интернет персональную информацию тысяч журналистов, которые работали на востоке страны, ставя под угрозу их конфиденциальность и безопасность", - отмечается в отчете организации.

В рейтинге Freedom House Россия получила 65 баллов и статус "несвободной" страны с доступом в Интернет, Беларусь - 62 балла и статус "несвободной", Турция – 61 "несвободный" балл, Венгрия - 27 баллов и статус "свободной".

11 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в одесском офисе телекоммуникационного оператора "Интертелеком", работа компании была частично прекращена, сообщил генеральный директор Борис Акулов.

По его словам, СБУ подозревает компанию в содействии российским спецслужбам, в частности, якобы она помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.