Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до ограниченного дефолта

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Fitch снизило рейтинг в связи с соглашением банка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.

Fitch снизило рейтинг в связи с соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг ПриватБанка с CCC до RD (ограниченный дефолт), об этом говорится в сообщении на сайте Fitch Ratings.

Fitch снизило рейтинг в связи с соглашением Приватбанка с кредиторами о реструктуризации двух выпусков его облигаций.

Согласно сообщению, понижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте ПриватБанка и рейтингов задолженностей последовало за недавним объявлением НБУ, что сторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второочередным долгам были вовлечены в процесс финансового оздоровления банка.

Fitch уточняет, это произошло до национализации банка.

Ранее Fitch поместило рейтинги "Приватбанка" в список RWE и понизило рейтинг его устойчивости.

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка.

Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Следите за последними новостями о переходе крупнейшего банка Украины в собственность государства - Национализация Приватбанка: главное.

Подробнее о сценариях и проблемах возможной национализации Приватбанка читайте в статье Юлии Самаевой "Приват" — государство: за ход до мата" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".