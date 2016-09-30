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Евросоюз расширит доступ на свой рынок еще ряду товаров из Украины

30 сентября в 11:37

Еврокомиссия уже одобрила решение о дополнительных торговых преференциях для Украины.

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euukrainecoop.net

Европейская комиссия (ЕК) дала согласие на расширение доступа некоторых товаров из Украины на рынок Европейского Союза, сообщила комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

"Рада объявить о дополнительных торговых преференциях для Украины", - написала еврокомиссар на своей странице в Twitter.

"Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем сообщила о решении Европейской комиссии о расширении доступа к европейскому рынку некоторых позиции украинских товаров в дополнение к углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли", - цитирует слова Мальмстрем пресс-службы Кабинета министров.

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Действие дополнительных квот распространено на три года.

Решение еще должно быть одобрено Европарламентом и странами-членами ЕС.

Напомним, что Соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года. Введение свободной торговли устраняет 97% тарифов на украинские товары и снижение среднего тарифа на украинский экспорт с 7,6% до 0,5%.

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