Евросоюз будет отстаивать газотранспортную роль Украины - посол ЕС

Такая позиция Брюсселя является очень важной для Киева.

Евросоюз и, в частности, Еврокомиссия рассматривают Украину исключительно как своего партнера в транзите газа, от которого Европа зависит. ЕК всеми возможными путями – и это принципиально – будет отстаивать газотранспортную роль Украины.

Как передает корреспондент ZN.UA, об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли в ходе выступления на 2-м Украинском газовом форуме в среду, 12 октября.

Отметим, что с учетом подписанного на днях Россией и Турцией соглашения по строительству "Турецкого потока", такая позиция Брюсселя является очень важной для Киева.

Посол ЕС подчеркнул, что отношения с Украиной строятся на четких принципах.

По его словам, несмотря на то, что газовый контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" заканчивается только в 2019 года, Еврокомиссия не намерена дожидаться этого момента и вскоре намерена начать трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ о том, как будут строиться отношения трех стран после этой даты. При этом выступать в рамках переговоров ЕК будет не просто как их модератор.