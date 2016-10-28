Если ЕС не может торговать, то что он тогда вообще может? – The Economist

Трудности с подписанием канадско-европейского соглашения предвещают приближение эры "ветократии".

Проблемы с подписанием канадско-европейского соглашения отпугивают потенциальных торговых партнеров ЕС. Flickr/The Apex Archive

В самые счастливые днитайны политики международной торговли были делом невинных эксцентриков, в то время как хитрые сети бельгийских конституционных механизмов оставались чисто для мазохистов.

Но все совсем не так в современной Европе, где кризисы вспыхивают в самых неожиданных местах. Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая о фиаско с подписанием соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA). В последний момент социалистический парламент Валлонии выступил против соглашения, работа над которым длилась семь лет. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил свой визит в Брюссель, где он собирался подписать торговое соглашение.

Во второй половине вчерашнего дня федеральное правительство смогло договориться с валлонами о разблокировании канадско-европейских договоренностей. Но это был пример того, как парламент, который представляет 3,6 миллиона человек, почти смог отменить желание правительств-представителей интересов 545 миллионов.

У фиаско много причин. Валлонские социалисты впервые за несколько десятилетий не вошли в федеральные органы власти. Они встревожены из-за других "левых" и пытаются привлечь к себе внимание. Их более богатый партнер в неуклюжей конструкции Бельгии - фламандцы - благосклоннее относятся к торговой сделке. Они долго требовали большей децентрализации, и вот эти усилия обратились против их самих. Европейская комиссия ведет международные переговоры от имени всех правительств стран ЕС. Она должна была предвидеть, что соглашения "нового поколения", такие как CETA, столкнутся и с сопротивлением нового поколения.

Но внезапных обстоятельств, которые помешали сделке, было значительно больше. От региональных парламентов национальных референдумов и упрямых судов – многочисленные препятствия превратили в целую проблему то, что должно было стать рутинным делом для Европы. ЕС должен был стать площадкой, где правительства могли бы урегулировать свои разногласия и прийти к компромиссам. Но референдумы разрушают переговоры, а региональные парламенты отвечают только перед своими избирателями.

Незаметные политики, такие как президент-министр Валлонии Поль Магнетт, взяв в заложники целое соглашение, могут получить определенные уступки или хотя бы привлечь к себе внимание. Поскольку регионы и страны передают свои патологии на уровень выше в Европе, ЕС рискует скатиться к тому, что американцы называют "ветократией".

Хуже всего то, что торговля – это то, чем ЕС должен был бы заниматься очень хорошо. Римское соглашение, которое было подписано в 1957 году, наделила Брюссель особым правом вести переговоры о торговых соглашениях от имени всех правительств. С того времени ЕС заключил такие договоренности с более чем 50 странами, а еще десятки – на подходе. Согласно оценкам, седьмая часть трудоустроенных европейцев так или иначе зависят от внешней торговли. А все жители союза получают выгоду от дешевых товаров.

На прошлой неделе председатель Европарламента Дональд Туск, выступая на саммите ЕС, предупредил, что провал в случае с CETA может означать, что союз больше никогда не сможет заключать сделки. И это не только отрежет важный источник экономического роста. Так будет тяжело объяснить, зачем вообще нужна европейская интеграция.

Проблемы вокруг CETA – это побочный эффект от сложного процесса укладки значительно большей соглашения о свободной торговле и инвестициях между ЕС и США (TTIP). Демонстранты плавно перенесли свое недовольство с одного документа на другой, назвав миролюбивую Канаду "троянским конем" жадных американских корпораций, которые стремятся растоптать европейские стандарты. Положение о защите интересов инвесторов больше всего взбесило Валлонию и принесло новые проблемы для CETA. Даже после того, как они были упущены, европейские правительства заставили Еврокомиссию провозгласить соглашение с Канадой "смешанным", что означает, что она требует ратификации каждой страны, а также всех региональных правительств, а не только в Европарламенте. Стоит ожидать, что если TTIP будет разблокирована, ее ждет такая же судьба, как и у канадского соглашения.

Тем временем, соглашения за пределами трансатлантического пространства, продвигаются значительно лучше. В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС недавно подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом – страной, которая порой нарушает права человека. Но никаких протестов против этого документа не было. Соглашение с Японией тоже успешно и без проблем продвигается.

В это же время, доверие к ЕС как международному торговому переговорщику зависит от его права говорить от имени всех стран-участниц. Если это доверие исчезнет, крупнейший потребительский рынок в мире начнет терять свою привлекательность. Потенциальные партнеры не скоро забудут агонию CETA. Если каждый раз ради договоренностей с ЕС будет нужно проходить через проблемы региональной политики Бельгии или референдумы, инициированные разъяренными демонстрантами, многие задумаются, стоит ли оно того на самом деле.

Как писало издание Financial Times, Бельгия "топит" соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой из-за валлонов. Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель объявил, что не может подписать соглашение, потому что региональный парламент Валлонии против. Главный советник FTI Consulting Джон Кланси убежден, что под угрозой оказалось будущее европейской торговой политики, которая стала ключевой компетенцией ЕС.

Вчера после того, как саммит "Канада-ЕС" уже был отменен, бельгийские регионалы согласились на уступки. Однако, как писало издание Globe and Mail, условия регионов Бельгии усложняют подписания соглашения между ЕС и Канадой. Поскольку они требуют внесения изменений в документ о создании независимого инвестиционного суда, а также оставляют за бельгийскими региональными правительствами право сорвать сделку в любой момент.