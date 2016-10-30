Эксперт объяснил, что отпугивает иностранных инвесторов от украинского газового рынка

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В Украине регуляторный период для операторов ГРС — один год, из-за чего инвесторам сложно планировать свою деятельность.

В Украине каждый год меняют тарифы для операторов

В рамках текущего регуляторного режима в Украине нет притока инвестиций в модернизацию и развитие газораспределительных сетей, что делает невозможным качественные улучшения в этой сфере.

Об этом заявил партнер VIS Economic and Energy Consultants Эвангелос Пенгелис.

По его словам, во всех исследованных европейских странах тарифы для операторов ГРС устанавливают на несколько лет вперед.

"И такой подход полностью оправдан при использовании методики на базе нормы прибыльности. Срок действия тарифа называют регуляторным периодом. Сейчас в Чехии регуляторный период составляет три года, во Франции — четыре. Но это не предел — в Великобритании оператор газораспределительных сетей получает тариф на восемь лет (увеличили с ранее действующих пяти лет). Продолжительные регуляторные периоды необходимы в случаях, когда есть потребность в использовании долгосрочных инвестиций, ведь такие периоды позволяют улучшить прогнозирование, повышают качество не только финансовой, но и технической экспертизы. Вместе с тем в Украине регуляторный период для операторов ГРС — один год", - подчеркнул Пенгеліс.

"В первой половине 2016 г. мы провели исследование с целью разобраться с тем, как различные подходы к регулированию тарифов влияют на инвестиционную привлекательность газораспределительных сетей. Для анализа были выбраны регуляторные системы, действующие для операторов таких сетей в Чехии, Франции и Великобритании, и их мы сравнили с Украиной", - подчеркнул он и при этом привел сравнительную таблицу.

По его мнению, главное отличие указанных выше стран Евросоюза от Украины в том, что там госрегуляторы при расчете тарифов ориентируются на нормы доходности. Такая методология означает, что оператор ГРС должен получать на свои инвестиции средний для местной экономики доход. К тому же норма доходности должна отражать и степень ожидаемых рисков для инвестора. Таким образом, тариф должен обеспечить такую норму доходности, которая достаточна для притока инвестиций, для развития газовых сетей.

В отличие от методологии, на базе нормы доходности, в Украине тариф для операторов ГРС устанавливают по системе "затраты+". У этого подхода, говорит Пенгелис, следующие недостатки:

— тариф на следующий год рассчитывают на основании заявленных данных о затратах в предыдущем году, что усложняет развитие операторов ГРС;

— сложно включить в тариф запланированные инвестиции, ведь их невозможно включить в утвержденную базу активов;

— сложно учесть изменения в объемах транспортировки газа, что критично при спаде потребления газа;

— отсутствуют действенные инструменты для эффективного контроля затрат операторов ГРС.

Подробнее о газовом рынке Украины читайте в статье Аллы Еременко "Создание рынка газа: имитация или реальность?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".