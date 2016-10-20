"Нафтогаз" импортирует рекордные объемы газа из Европы

Импорт больших объемов в октябре и наличие запасов газа в подземных хранилищах позволит стабильно пройти отопительный сезон.
"Сейчас мы импортируем рекордно высокие уровни объемов газа из Европы и, например, в октябре мы ожидаем, что это уровень будет около 1,3-1,4 млрд куб. м", - сказал он в эфире "5 канала".
По его словам, импорт таких объемов и наличие запасов газа в подземных хранилищах, которые на 19 октября составляют 14,704 млрд куб. м, позволяют обеспечить потребителей Украины газом и стабильно пройти отопительный сезон.
Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", в период с 1 по 19 октября импорт газа из Европы составил 925,4 млн куб. м или 48,7 млн куб. м в сутки.
В конце августа Кабинет министров принял распоряжение о необходимости наращивания запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 17 млрд куб. м к 1 ноября нынешнего года. Хотя ранее в НАК "Нафтогазе" планировали войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ в объеме 14,5 млрд куб. м, пояснив меньший объем закачки общим снижением газопотребления в Украине.
Украина 16 октября приостановила закачивание газа в подземные газовые хранилища и начала его отбор.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,