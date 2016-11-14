Экономика России в III квартале продолжила падение

Падение экономики РФ несколько замедлилось, однако заявление Путина о "стабилизации" не соответствует действительности.
По данным Росстата, экономика России падает уже седьмой квартал подряд – с начала 2015 года. В I квартале 2016 года падение составило 1,2%, во II квартале – 0,6%.
Напомним, что на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о стабилизации в экономике страны.
По официальным данным, в 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.
Глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков восстановления российской экономики.ZN.UA