Топ Новости
<
>

Экономика России в III квартале продолжила падение

14 ноября в 16:31

Падение экономики РФ несколько замедлилось, однако заявление Путина о "стабилизации" не соответствует действительности.

Путин с ведром
Пока мировая экономика растет на 3% в год, Россия остается в рецессии
Сайт президента России
Валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации в III квартале 2016 года сократился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, экономика России падает уже седьмой квартал подряд – с начала 2015 года. В I квартале 2016 года падение составило 1,2%, во II квартале – 0,6%.

Напомним, что на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о стабилизации в экономике страны.

По официальным данным, в 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.

Читайте также: Рост экономики Украины в III квартале ускорился до 1,8%

Глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит признаков восстановления российской экономики.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Россия экономика квартал падение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.63
EUR 27.95
Последние новости