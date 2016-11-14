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Рост экономики Украины в III квартале ускорился до 1,8%

14 ноября в 14:26

Украинская экономика медленно выходит из многолетней рецессии. Темпы роста ВВП увеличиваются.

промпроизводство промышленность
Украинская экономика растет третий квартал подряд
Bloomberg
Государственная служба статистики провела первую оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2016 года.

По данным статистического ведомства, ВВП Украины вырос 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,4% по сравнению со II кварталом текущего года.

Напомним, что в первом полугодии 2016 году экономика Украины официально вышла из рецессии, продолжавшейся со второго полугодия 2012 года. В первом квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 0,1%, во втором – на 1,4%.

В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.

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Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в ближайшие годы на уровне 3-4%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ВВП квартал экономика рецессия
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