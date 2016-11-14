Рост экономики Украины в III квартале ускорился до 1,8%

Украинская экономика медленно выходит из многолетней рецессии. Темпы роста ВВП увеличиваются.

Украинская экономика растет третий квартал подряд Bloomberg

Государственная служба статистики провела первую оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2016 года.

По данным статистического ведомства, ВВП Украины вырос 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,4% по сравнению со II кварталом текущего года.

Напомним, что в первом полугодии 2016 году экономика Украины официально вышла из рецессии, продолжавшейся со второго полугодия 2012 года. В первом квартале 2016 года ВВП Украины вырос на 0,1%, во втором – на 1,4%.

В июне Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предполагает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в ближайшие годы на уровне 3-4%.