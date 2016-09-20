Диагностику газопроводов "Укртрансгаза" за 258 млн грн проведет компания из ОАЭ

При прошлом руководстве компании тендер на диагностику ГТС выигрывала российская компания, он обошелся на четвертьдороже.

Диагностику магистральных газопроводов "Укртрансгаза" за $ 9,97 млн (около 258,11 млн грн) проведет компания Integrity West Pipelines Testing And Treatment Serviсes. Ее предложение, которое оказалось наиболее дешевым победила на тендере

Обследование ГТС должно быть проведено до 2020 года, оно включает в себя следующие диагностики: профилеметрия, продольное намагничивание (MFL), поперечное намагничивание (TFI), пространственное положение (XYZ).

Стоимость диагностики 391 км труб диаметром 800 мм, 700 мм и 500 мм неизвестна. Услуги для труб диаметром 1400 мм стоят $ 1 867 за километр, отмечают "Наші гроші".

Примечательно, что в 2013 году, до смены режима Януковича и руководства "Укртрансгаза", компания на тендере заказывала диагностику таких трубопроводов почти на четверть дороже. Российское ЗАО "НПО "Спецнефтегаз" тогда выиграло торги по цене $ 2 350 за километр труб 1400 мм. Тогда как арабы из Lin scan advanced pipeline and tank services предлагали $ 2 287 за километр труб 1200 мм.

На этот раз Lin scan вообще не допустили к тендеру из-за претензий к технической части заявки. По этим же причинам была отклонена заявка Pipe Survey Internetional C.V.

При этом "Укртрансгаз" акцептовал Integrity West pipelines testing and treatment servises после того, как фирма исправила арифметические ошибки и описки в своих документах.

Исправление стало предметом обжалования со стороны Rosen Europe B.V. (Нидерланды). Админколегия АМКУ отказала жалобщику за опоздания и недоказанность нарушения его прав и законодательства.

При этом накануне рассмотрения заявки "Укртрансгаз" сам отменил торги по двум не обжалованным лотам, поскольку "осуществление закупки стало невозможным вследствие непреодолимой силы".

По данным СМИ, Rosen Europe B.V. в 2004-2015 годах уже имело контракт на диагностирование магистральных газопроводов "Укртрансгаза".

Компания Integrity West Pipelines Testing And Treatment Serviсes (ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты) впервые выиграла тендер в Украине. Из решения АМКУ известно, что она планирует привлечь субподрядчиком американскую компанию Baker Hughes (США).