Данилюк пообещал, что бюджета "под елку" не будет

Принятие главного финансового документа страны зависит от Верховной Рады.

Александр Данилюк готов к дискуссиям с народными депутатами по проекту бюджета Пресс-служба Кабмина Украины

Государственный бюджет Украины на следующий год будет принят вовремя и в установленные сроки, заявил министр финансов Александр Данилюк

"Мы не планируем принимать бюджет под елку. Мы сделали все возможное, чтобы парламент увидел бюджет вовремя, – сказал министр в комментарии телеканалу "112 Украина" после заседания парламентских фракций относительно обсуждения проекта госбюджета. – Этого давно не делалось. Сейчас идут открытые дискуссии со всеми фракциями. В среду будем презентовать бюджет, и я не вижу причин, чтобы принимать его под елку. У нас есть много времени, чтобы принять его вовремя".

Данилюк подчеркнул, что Кабмин свою часть работы сделал, направил проект бюджета в Верховную Раду и что "не нужно искать проблемы там, где их нет".

Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета-2017 с доходами общего фонда 654 млрд грн и расходами 720 млрд грн. На 2016 год доходы предусмотрены в сумме 570 млрд грн, расходы – 640 млрд грн. Таким образом, планируется, что доходы вырастут на 14,7%, расходы – на 12,5%.

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля. Перед голосованием за его назначение премьер-министром Гройсман заявил в Раде: "Я вам покажу, что такое управление государством!".