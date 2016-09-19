Кабмин заложил в проекте госбюджета 455 млн грн на Евровидение-2017

Кроме бюджетного финансирования в проведение конкурса вложатся и киевские власти, которые решили провести в городе конкурс "популярной песни".
Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады (приложение №3).
Всего Государственному комитету телевидения и радиовещания предлагается выделить 1 млрд 395 млн грн, в т.ч. 898 млн грн на финансовую поддержку Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
Напомним, что конкурс т.н. "популярной песни" Евровидение пройдет в мае 2017 года в Киеве. Как сообщил министр культуры Евгений Нищук, Киев готов вложить в само шоу не менее 200 млн грн, а на подготовку арены и инфраструктуры – 1 млрд. Местом проведения конкурса станет Международный выставочный центр, рассчитанный на 12-14 тысяч человек.ZN.UA