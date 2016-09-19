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Кабмин заложил в проекте госбюджета 455 млн грн на Евровидение-2017

19 сентября в 16:57

Кроме бюджетного финансирования в проведение конкурса вложатся и киевские власти, которые решили провести в городе конкурс "популярной песни".

Евровидение
Евровидение-2017 обойдется госбюджету в 455 млн грн
Eurovision.tv
Кабинет министров предлагает выделить в 2017 году Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины 455,7 млн грн на проведение конкурса "Евровидение-2017".

Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады (приложение №3).

Всего Государственному комитету телевидения и радиовещания предлагается выделить 1 млрд 395 млн грн, в т.ч. 898 млн грн на финансовую поддержку Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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Напомним, что конкурс т.н. "популярной песни" Евровидение пройдет в мае 2017 года в Киеве. Как сообщил министр культуры Евгений Нищук, Киев готов вложить в само шоу не менее 200 млн грн, а на подготовку арены и инфраструктуры – 1 млрд. Местом проведения конкурса станет Международный выставочный центр, рассчитанный на 12-14 тысяч человек.

По материалам: ZN.UA
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Тэги конкурс Евровидение
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