Чтобы сделать конкурентным рынок газа, нужно работать над монетизацией субсидий - Вовк

При нынешних условиях в сегменте поставок газа населению и предприятиям теплокоммунальной энергетики может быть конкурентным до 50% рынка, считает Вовк.

Дмитрий Вовк: мы как регулятор потеряли прямые инструменты по административному определению цен на газ

Чтобы сделать рынок газа в Украине конкурентным, нужно работать совместно с правительством и Минсоцполитики над монетизацией субсидий, заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк."Если сегмент рынка поставок газа для промышленных потребителей либерализован, то в сегменте населения и предприятий теплокоммунальной энергетики, даже с сохранением существующей системы субсидий, до 50% рынка может быть конкурентным. Чтобы сделать конкурентным остальной рынок, необходимо работать совместно с правительством и Минсоцполитики над монетизацией субсидий", - подчеркнул он."Поскольку мы как регулятор утратили прямые инструменты по административному определению цен на газ, то второй блок, интересующий нас, это те естественные монополии, на которые мы влияем. Во-первых, оператор газотранспортной системы Украины ПАО "Укртрансгаз". Необходимо, чтобы решение, принятое в прошлом году по стимулирующему тарифообразованию, действительно заработало. Для этого важно, чтобы были урегулированы вопросы с транзитом газа по украинской ГТС после 2019 г. Это было бы очень положительно для страны, для компании и потребителей. Для потребителей это будет означать снижение ставки с сегодняшних 12,47 долл. (тариф на вход в ГТС. —) в соответствии с уменьшением регуляторной базы капитала", - заявил Вовк.По его мнению, для компании это будет означать, что "наконец она будет свободна в своей операционной деятельности"."Еще одна естественная монополия, на которую мы оказываем непосредственное влияние, — это распределение природного газа. У нас есть два вопроса. Первый — это формула, по которой сегодня рассчитывается тариф на распределение газа (облгазами. —). Все знают, что сегодня действует формула "затраты+". Чтобы перейти к стимулирующему тарифообразованию, необходимо решение Верховной Рады относительно собственности сетей. Без него мы не можем перейти к стимулирующему тарифообразованию для этих участников рынка", - заявил Вовк.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении возможности оплачивать счета за централизованное отопление на протяжении нескольких месяцев. Новация будет распространяться только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии. В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, другую часть - равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона

Подробнее о рынке газа читайте в статье Аллы Еременко "Создание рынка газа: имитация или реальность?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".