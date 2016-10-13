Две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы

Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.

Итальянская SNAM и словацкая Eustream готовы управлять украинскими газопроводами utg.ua

Поиск зарубежного инвестора, который бы гарантировал загрузку транзитных мощностей украинской газотранспортной системы после 2019 года, является самой важной задачей для развития "". Транзит является самым доходным видом деятельности госкомпании - даже на уровне прошлогодних объемов транзита российского газа в Европу тарифная выручка составила 2 млрд долларов. Об этом сообщил президент "Укртрансгаза" Игорь Прокопив на II Украинском газовом форуме в Киеве.

По его словам, уже поступили коммерческие предложения с условиями работе на ГТС от итальянской и словацкой компании. "Это итальянская SNAM и словацкая Eustream, которые интересуются только магистральными газопроводами", - сказал Игорь Прокопив. Выполнение этого условия технически и организационно возможно. "В таком случая будут два "Укртрансгаза". Один транзитный, магистральный, а второй – внутренний", - пояснил Игорь Прокопив.

Утвержденный Кабинетом министров план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" предусматривает другую схему разделения "Укртрансгаза". Предполагается создание на его базе двух компаний ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Подземные хранилища Украины", на баланс которых будут переданы соответствующие активы.

Транзит газа в 2015 году через Украину составил 67,1 млрд куб.м, что на 8% больше, чем годом ранее. В этом году ожидается, что транзит составит 76 млрд куб. м газа.

В июле этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что достигнута договоренность с Eustream об использовании словацкой ГТС в рамках проекта "Северный поток 2". В случае реализации этого проекта мимо украинской ГТС пройдет до 55 млрд куб. м в год.