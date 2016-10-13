Две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы

Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.
По его словам, уже поступили коммерческие предложения с условиями работе на ГТС от итальянской и словацкой компании. "Это итальянская SNAM и словацкая Eustream, которые интересуются только магистральными газопроводами", - сказал Игорь Прокопив. Выполнение этого условия технически и организационно возможно. "В таком случая будут два "Укртрансгаза". Один транзитный, магистральный, а второй – внутренний", - пояснил Игорь Прокопив.
Утвержденный Кабинетом министров план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" предусматривает другую схему разделения "Укртрансгаза". Предполагается создание на его базе двух компаний ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Подземные хранилища Украины", на баланс которых будут переданы соответствующие активы.
Транзит газа в 2015 году через Украину составил 67,1 млрд куб.м, что на 8% больше, чем годом ранее. В этом году ожидается, что транзит составит 76 млрд куб. м газа.
В июле этого года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что достигнута договоренность с Eustream об использовании словацкой ГТС в рамках проекта "Северный поток 2". В случае реализации этого проекта мимо украинской ГТС пройдет до 55 млрд куб. м в год.ZN.UA