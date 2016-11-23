Цены на нефть упали в ожидании новостей от ОПЕК по ограничению добычи

Эксперты картеля уже подготовили заключительный пакет предложений для обсуждения.

Brent дешевела до 49,03 доллара за баррель OilNews

Мировые цены на нефть в среду, 23 ноября, незначительно снижаются в ожидании дальнейших новостей от ОПЕК насчет заморозки добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 по киевскому стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% - до 49,03 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% - до 47,95 доллара за баррель.

Во вторник в Вене завершилась двухдневная встреча экспертной группы ОПЕК, по итогам которой эксперты картеля подготовили заключительный пакет предложений для обсуждения и утверждения его на предстоящей 30 ноября очередной встрече министров государств-членов организации. Источники агентства Reuters сообщали, что на встрече в Вене на следующей неделе ОПЕК обсудит возможность сокращения добычи нефти на 4-4,5% для всех стран картеля, за исключением Ливии и Нигерии.

"Шансы ОПЕК на заключение сделки продолжают расти, но риски остаются ощутимыми. Прогноз по ценам на нефть ... зависит от (итогов - ред.) предстоящей встречи", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика Citigroup.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.