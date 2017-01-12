Цены на нефть падают на данных о запасах в США

Добыча нефти в США выросла до самого высокого показателя с апреля прошлого года.

Brent снижалась на 0,02% - до 55,09 доллара за баррель uagrn.com

Мировые цены на нефть падают в четверг, 12 января, на опубликованных в среду данных от минэнерго США об увеличении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.20 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02% - до 55,09 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,17% - до 52,17 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 483,1 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился всего на 1,162 миллиона баррелей, до 480,162 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в стране за неделю выросла на 2%, или на 176 тысяч баррелей в сутки, до 8,946 миллиона баррелей в сутки. Это стало самым высоким уровнем с апреля прошлого года, отмечает газета The Wall Street Journal.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.