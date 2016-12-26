Антимонопольный комитет одобрил поглощение швейцарской Glusco сети АЗС "Роснефть" в Украине

Компания поглотит также Лисичанский НПЗ.

АМКУ разрешил швейцарскому трейдеру купить активы "Роснефть" в Украине rosneft.ru

Антимонопольный комитет Украины дал согласие на покупку компанией Glusco Energy SA (Швейцария) более 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе Кипр), на которые оформлены ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) и сеть автозаправочных станций компании "Роснефть" (РФ) в Украине, сообщила пресс-служба АМКУ.

Ранее Комитет отказывал Glusco в одобрении покупки.

Сеть АЗС "Роснефти" в 12 областях Украины насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".

Кроме того, на Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. оформлено ООО "ТНК-Индастриз Украина" (чистый убыток в 2015 году – 1,3 миллиарда гривень, выручка – 2,8 миллиарда гривень), "РН-Карт Украины" (чистая прибыль в 2015 году - 4,5 миллиона гривень, выручка – 2,1 миллиарда гривень), а также ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (эксплуатирует Лисичанский НПЗ).

Лисичанский НПЗ является "самым молодым" из украинских нефтеперерабатывающих предприятий. Его общая мощность - около 7 миллионов ​​тонн нефтяного сырья в год. Завод способен выпускать топливо стандарта Евро-4, а также партии ДТ стандарта Евро-5. Предприятие было остановлено в 2012 году из-за убыточности.

Glusco Energy S. A. входит в группу компаний Proton Energy Group S. A. (Швейцария) - трейдера нефти и нефтепродуктов.

Как сообщалось, в России продали пакет акций (19,5%) государственной нефтегазовой компании "Роснефть". Покупателем выступил консорциум, состоящий из двух компаний - Glencore (Щвейцария) и "Катарского суверенного фонда" (Катар). Россия как государство получит от сделки 10,5 миллиардов евро поступлений в госбюджет.