Беларусь обратилась в суд из-за российских ограничений на поставки нефти – Лукашенко

Российская сторона начала "резать" нефть в нарушение всех договоренностей, заявил белорусский лидер.
"Спор шел исключительно по газу. Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд. Судебное разбирательство будет", - заявил он на встрече с представителями общественности и СМИ.
Лукашенко, при этом, назвал Беларусь и РФ наиболее близкими странами, и подчеркнул, что подобные конфликты между Минском и Москвой неуместны.
В сентябре прошлого года Лукашенко пожаловался на неприкрытое экономическое давление со стороны РФ.
"Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь", – сказал он.
В октябре президент Беларуси заявил, что Минск ведет переговоры о поставках нефти из Ирана.Белта