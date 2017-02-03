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Беларусь обратилась в суд из-за российских ограничений на поставки нефти – Лукашенко

3 февраля в 12:34

Российская сторона начала "резать" нефть в нарушение всех договоренностей, заявил белорусский лидер.

Лукашенко
Лукашенко готов судиться с РФ за нефть
Сайт президента Беларуси
Белорусская сторона обратилась в суд в связи с сокращением поставок российской нефти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля.

"Спор шел исключительно по газу. Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд. Судебное разбирательство будет", - заявил он на встрече с представителями общественности и СМИ.

Лукашенко, при этом, назвал Беларусь и РФ наиболее близкими странами, и подчеркнул, что подобные конфликты между Минском и Москвой неуместны.

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В сентябре прошлого года Лукашенко пожаловался на неприкрытое экономическое давление со стороны РФ.

"Мы телепаемся (иначе не скажешь) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь. Мы это воспринимаем как давление на Беларусь", – сказал он.

В октябре президент Беларуси заявил, что Минск ведет переговоры о поставках нефти из Ирана.

По материалам: Белта
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Тэги Беларусь нефть Лукашенко
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