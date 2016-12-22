Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха

Действующий президент Беларуси и бывший президент Украины обменялись подарками к Новому году.

Кучма принес Лукашенко ценную книгу, а в ответ получил восточный символ следующего года (птица осталась за кадром) Сайт президента Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил экс-президенту Украины (1994-2005)на Новый год плюшевого петуха.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", - сообщил телеканал "Беларусь-1".

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила о встрече с Кучмой. "Стороны тепло пообщались и обменялись подарками", - говорилось в сообщении.

Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", - сказал Кучма. "Да, и что мы остались друзьями", - отметил президент Беларуси.

Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. В 1996 году по результатам референдума о поправках в конституцию отсчет пятилетнего срока президентства начат заново, а Лукашенко получил дополнительные полномочия. Лукашенко также избирался президентом в 2001 году, 2006 году, в 2010 году и в 2015 году.

Кучма также проводил в Украине референдум (в 2000 году), однако его итоги так и не были утверждены Верховной Радой.