"Антонову" нужны 700 млн долларов для запуска серийного производства самолетов

В случае привлечения необходимого финансирования, руководство компании рассчитывает за четыре года выпустить около сотни самолетов.

"Антонов" нуждается в дорогостоящей модернизации своих производственных мощностей antonov.com

Украинское государственное предприятие "" нуждается в более чем 700 млн долларов для расширения производства самолетов.

Как сообщает ЛІГА.net, данный вопрос был поднят руководством компании на совещании по проблемам авиапромышленности 29 ноября, которое провел украинский премьер Владимир Гройсман.

Так, за минувшие пять лет предприятие произвело и продало всего 16 самолетов: шесть Ан-32, четыре –Ан-148, а также шесть Ан-158. Сегодня компания нуждается в помощи государства для расширения производства.

"За последние 10 лет ни один самолет не построен с прибыльностью. У нас есть облик нового самолета без российских комплектующих и есть рынки для него. Мы знаем как рентабельно произвести этот самолет. Но ни один покупатель не купит самолет, если в этом не будет заинтересовано собственное государство. Нам нужны не столько деньги, сколько помощь в организации лизинговой компании, чтобы эти самолеты полетели", – заявил президент корпорации "Украинская авиастроительная компания" (УАК) Михаил Гвоздев.

По его словам, для наладки серийного производства "Антонов" нашел на мировом рынке все необходимые комплектующие на замену российским, но для их локализации и закупки компании необходимы 77,5 млн долларов. Кроме того, предприятие нуждается в обновлении производственных мощностей. В целом, для запуска серийного производства с 2018 года, "Антонову" нужны 703,2 млн долларов.

Руководство компании рассчитывает, что в случае привлечения финансирования, в 2018-2021 годах "Антонов" сможет выпустить около сотни самолетов: 60 штук - Ан-148/158, 18 - Ан-178 и 18 - Ан-132.

Помимо этого, в компании рассчитывают получить государственный заказ на самолеты для государственных структур.

Напомним, в ноябре Президент Украины подписал закон о реструктуризации долга ГП "Антонов" как правопреемника ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" перед государством за невыполнение обязательств по облигациям, которые "Авиант" выпустил в 2009 году под государственные гарантии.

В конце прошлого года гендиректор "Антонова" Роман Романов сообщил, что его предприятие подписало контракты на производство почти 60 самолетов.