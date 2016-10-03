Антимонопольный комитет оштрафовал фармацевтические компании за сговор

Сговор касается распределения рынков по кругу покупателей в сфере государственных закупок.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд фармацевтических компаний на общую сумму почти 2,8 млн грн за за тайную договоренность, нацеленную на раздел рынка лекарств, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Компания "Сервье Украина" (Киев) была оштрафована на 1,7 млн грн, "Оптима-Фарм, ЛТД" (Киев) - на 180 тыс. грн и "БаДМ" (Днепр) – на 903 тыс. грн.", - заявили в Антимонопольном комитете.
Также в сообщении отмечается, что "Сервье Украина" - на 340 тыс. грн, "АльбаУкраина" (Борисполь) – на 340 тыс. грн, "Людмила-Фарм" - на 26 тыс. грн и "А'СТА" (Киев) – на 424 тыс. грн оштрафованы за сговор, касающийся распределения рынков в сфере госзакупок.
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 1,65 млн гривень пять фармацевтических компаний за сговор при участии в государственных тендерах.
В соответствии с законом "О защите экономической конкуренции", АМКУ оштрафовал "Алкон Фармасьютикалз" на 937 тыс. 526 грн, "БаДМ" – на 302 тыс. 387 грн, "Оптима-Фарм" – на 69 тыс. 503 грн, "Вента" – на 1 тыс. 94 грн и "Альба Украина" – на 339 тыс. 999 грн.
Напомним, что АМКУ разрешил холдинговой компании Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH), опосредованно владеющей "Альфа-Банком" (Киев), приобрести 100% акций ПАО "Укрсоцбанк"(Киев). Управляющий директор "Альфа-Банка" Рушан Хвесюк отметил, что стороны рассчитывают закрыть сделку до конца текущего года.ZN.UA