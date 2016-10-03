Антимонопольный комитет оштрафовал фармацевтические компании за сговор

Сговор касается распределения рынков по кругу покупателей в сфере государственных закупок.

АМКУ оштрафовал ряд фармкомпаний etovolosy.ru

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд фармацевтических компаний на общую сумму почти 2,8 млн грн за за тайную договоренность, нацеленную на раздел рынка лекарств, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Компания "Сервье Украина" (Киев) была оштрафована на 1,7 млн грн, "Оптима-Фарм, ЛТД" (Киев) - на 180 тыс. грн и "БаДМ" (Днепр) – на 903 тыс. грн.", - заявили в Антимонопольном комитете.

Также в сообщении отмечается, что "Сервье Украина" - на 340 тыс. грн, "АльбаУкраина" (Борисполь) – на 340 тыс. грн, "Людмила-Фарм" - на 26 тыс. грн и "А'СТА" (Киев) – на 424 тыс. грн оштрафованы за сговор, касающийся распределения рынков в сфере госзакупок.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 1,65 млн гривень пять фармацевтических компаний за сговор при участии в государственных тендерах.

В соответствии с законом "О защите экономической конкуренции", АМКУ оштрафовал "Алкон Фармасьютикалз" на 937 тыс. 526 грн, "БаДМ" – на 302 тыс. 387 грн, "Оптима-Фарм" – на 69 тыс. 503 грн, "Вента" – на 1 тыс. 94 грн и "Альба Украина" – на 339 тыс. 999 грн.

Напомним, что АМКУ разрешил холдинговой компании Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH), опосредованно владеющей "Альфа-Банком" (Киев), приобрести 100% акций ПАО "Укрсоцбанк"(Киев). Управляющий директор "Альфа-Банка" Рушан Хвесюк отметил, что стороны рассчитывают закрыть сделку до конца текущего года.