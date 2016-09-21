Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ

Суд счел жалобу российского монополиста недостаточно аргументированной.

Верховный суд Украины отказал российскому "Газпрому" в рассмотрении дела по отмене штрафа в 86 млрд грн, наложенного Антимонопольным комитетом Украины. Решение ВСУ принято 13 сентября.

"Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление ("Газпрома" - ред.) не обосновано приложенными к нему доказательствами", - говорится в решении ВСУ.

Решение суда является окончательным.

Таким образом, Верховный суд подтвердил решение суда первой инстанции о возврате без рассмотрения иска "Газпрома" с требованием отменить решения АМКУ о его признании монополистом на рынке транзита газа и наложении на штрафа за злоупотребление монопольным положением в 2009-2015 годах.

АМКУ 22 января принял решение оштрафовать российский "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Также АМКУ обязал "Газпром" привести условия транзита газа к экономически обоснованному уровню. В противном случае – АМКУ обратится в суд для принудительного взыскания.

В свою очередь Газпром "крайне удивился" штрафу от АМКУ и пообещал защищаться всеми доступными правовыми способами. Российский монополист назвал "давлением" решение Украины о применении штрафа.

Решение АМКУ было направлено "Газпрому" 12 февраля.

Спустя два месяца, 12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным решение АМКУ. Суд вернул этот иск на следующий же день, 13 апреля, без рассмотрения. Апелляционный хозсуд Киева 18 мая отказал в обжаловании решения, это же 13 июля подтвердил и Высший хозяйственный суд.