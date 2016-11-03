АМКУ считает незаконной банковскую комиссию при оплате ЖКХ

Потребитель платит комиссию дважды, выяснили в Антимонопольном комитете.

Украинцы дважды платят комиссию за ЖКХ torange.biz

Антимонопольный комитет признал незаконным взыскание комиссии в банке или в почтовом отделении при оплате услуг ЖКХ, поскольку данные расходы уже заложены в тарифы, сообщается в итоговом исследовании комитетом данного рынка платежей.

"Потребитель платит комиссионное вознаграждение за прием платежей дважды - заложенное в тариф за услугу ЖКХ, а также за услуги банка или "Укрпочты" в соответствии с установленными ими тарифами", - говорится в сообщении комитета.

По данным АМКУ, потребителям приходится платить комиссию банкам и на почте, даже если поставщик коммунальных услуг заключил договор и оплачивает банку или "Укрпочте" расходы за прием этих платежей.

По итогам 2015 г. комиссионные доходы украинских банков составили 28,4 млрд грн (14,3% в структуре доходов). За январь-февраль нынешнего года их доля повысилась уже до 18,3% (4,5 млрд грн).

