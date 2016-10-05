АМКУ просит суд принудительно взыскать многомиллиардный штраф с российского "Газпрома"

Комитет также просит суд обязать "Газпром" прекратить нарушение законодательства в монопольном положении по транзиту природного газа.

АМКУ через суд хочет взыскать штраф с "Газпрома" gazprom.ru

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о принудительном взыскании штрафа в размере почти 86 млрд грн с российского "Газпрома", сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 5 октября 2016 года, Антимонопольный комитет Украины подал в хозяйственный суд города Киева исковое заявление о принудительном взыскании с ОАО "Газпром" штрафа и пени", - говорится в сообщении.

АМКУ также просит суд обязать "Газпром" прекратить нарушение законодательства в части злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую ГТС.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отказал российскому "Газпрому" в рассмотрении дела по отмене штрафа в 86 млрд грн, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

АМКУ 22 января принял решение оштрафовать российский "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Также АМКУ обязал "Газпром" привести условия транзита газа к экономически обоснованному уровню. В противном случае – АМКУ обратится в суд для принудительного взыскания.

В свою очередь Газпром "крайне удивился" штрафу от АМКУ и пообещал защищаться всеми доступными правовыми способами. Российский монополист назвал "давлением" решение Украины о применении штрафа.

Решение АМКУ было направлено "Газпрому" 12 февраля.

Спустя два месяца, 12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным решение АМКУ. Суд вернул этот иск на следующий же день, 13 апреля, без рассмотрения. Апелляционный хозсуд Киева 18 мая отказал в обжаловании решения, это же 13 июля подтвердил и Высший хозяйственный суд.