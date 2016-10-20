Вышел первый тизер фильма "Стражи галактики 2"

Мировая премьера фильма запланирована на апрель 2017 года.

Фильм "Стражи галактики 2" выйдет на экраны в апреле 2017 года Кинопоиск

В сети появился первый тизер фильма "Стражи галактики 2" , который станет сиквелом картины 2014 года выпуска.

Фильм расскажет о группе галактических изгоев во главе с вором по прозвищу Звездный Лорд, вынужденных объединиться против общей угрозы. Во второй части герои попытаются раскрыть тайну истинного происхождения Питера Квилла.

В фильме снялись Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, а также Сильвестр Сталлоне и Курт Расселл.

Мировая премьера фильма запланирована на апрель 2017 года, а в украинский прокат картина выйдет 4 мая следующего года.

Фантастический боевик "Стражи галактики" вышел в прокат в 2014 году. Он был снят по одноименной серии комиксов Marvel 2008 года. Фильм повествует о команде супергероев во главе со Звездным Лордом, спасающих галактику от замыслов злодея Ронана. Фильм собрал в прокате 774 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и лучший грим.